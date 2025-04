La promozione potrebbe arrivare già domani qualora lo Spezia non vincesse a Mantova

Il Sassuolo fa sua la sfida contro il Modena vincendo per 3-1 nella 33esima giornata di serie B, ed è ormai a un passo dalla promozione matematica nella massima serie. Ad andare in rete al Braglia sono stati Berardi, Lauriente e Moro per il Sassuolo, mentre per il Modena ha segnato Santoro. La promozione per il Sassuolo potrebbe arrivare già domani qualora lo Spezia non vincesse a Mantova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata