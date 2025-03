Uno striscione della curva, fiori e un minuto di silenzio prima del match di Serie A

“Ti abbiamo visto nascere, crescere e sognare… ragazzo con valori e un’educazione esemplare“, “Tutta Napoli oggi piange con la morte nel cuore, è solo un arrivederci piccolo campione“. Con questi striscioni la Curva B del Napoli saluta il piccolo Diego De Vivo, il 14enne morto lo scorso 26 marzo dopo un malore prima di un allenamento con la sua scuola calcio. Il tributo in occasione della partita Napoli-Milan di Serie A, vinta per 2-1 dai partenopei.

Minuto di silenzio e fiori prima di Milan-Napoli

Prima del match, è stato osservato un minuto di silenzio per il giovane calciatore, e il capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo ha portato una corona di fiori sotto la Curva B.

Chi era Diego De Vivo

Era già una piccola promessa del pallone Diego De Vivo, il 14enne morto mercoledì scorso a Napoli per un malore poco prima di allenarsi con la sua scuola calcio, il Cantera Napoli. La squadra sui social ha postato una foto in bianco e nero del giovane scrivendo: “Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace campione!”. Straziante il messaggio del presidente della società, Gianluca Festa: “Diego sei cresciuto con noi, ti ho sempre detto che eri il classico numero 9 da grandi giocate… Come si può a 14 anni morire così, abbiamo fatto di tutto e la cosa più brutta è quella che si è impotenti davanti a questa tragedia. Diego sei e resterai un esempio per professionalità, educazione, rispetto, e vivrai per sempre. Ora silenzio e stringiamoci forte alla Famiglia e a tutti noi… Ora insegna agli angeli come si fa Gol Campione del mio Cuore”, ha scritto su Facebook.

