Partita secca con calcio d'inizio alle ore 21. Chi vince trova il Milan in semifinale. Ecco le ultime notizie

E’ in programma stasera martedì 25 febbraio alle ore 21 la sfida Inter-Lazio valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2024-2025. Sarà possibile vederla in tv in diretta su Canale5 oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Telecronaca Massimo Callegari e Massimo Paganin. A seguire, sempre su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Partita secca che mette in palio l’accesso alle semifinali della competizione. Niente supplementari e direttamente calci di rigore in caso di parità nei 90 minuti. La vincente affronterà in semifinale il Milan, che ha eliminato la Roma. Possibile derby in semifinale, dunque, in caso di vittoria dell’Inter. La Lazio, dal canto suo, vuole vendicare lo 0-6 subìto in campionato a metà dicembre per fare un altro passo verso la finalissima di Roma.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare il tandem d’attacco Arnautovic-Taremi mentre nella Lazio di Baroni spazio a Tchaouna come unica punta supportato alle spalle da Isaksen, Dia e Zaccagni.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Taremi. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.

Precedenti

La Lazio ha passato il turno nelle ultime due occasioni in cui ha sfidato l’Inter in Coppa Italia, entrambe ai quarti di finale e con l’attuale tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi in panchina (2-1 al Meazza nel 2017 e successo ai calci di rigore sempre in casa dei lombardi dopo l’1-1 dei tempi regolamentari nel 2019).

L’Inter è rimasta imbattuta in ognuna delle ultime cinque sfide contro la Lazio contando tutte le competizioni (4V, 1N) realizzando 15 gol e subendone solo due; l’ultima sconfitta subita contro i biancocelesti risale al 26 agosto 2022 in Serie A (3-1 in quel caso con reti di Felipe Anderson, Pedro e Luis Alberto per i biancocelesti e Lautaro Martínez per i nerazzurri).

La Lazio è la squadra che l’Inter ha incrociato in più occasioni ai quarti di finale di Coppa Italia: sette. Il bilancio a questo punto del torneo tra le due formazioni pende leggermente dalla parte dei nerazzurri che si sono qualficati in quattro di queste sette occasioni, anche se l’ultima nel 2006, quando ebbero la meglio nel doppio confronto con un punteggio complessivo di 2-1 (1-1 all’andata in trasferta, 1-0 al ritorno davanti ai propri tifosi).

Pronostici

Un grande classico della Coppa Italia va in scena a San Siro dove l’Inter ospita la Lazio. Una partita speciale soprattutto per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che, con i colori biancocelesti, ha scritto pagine memorabili sia da calciatore che da allenatore. Martedì sera, però, non ci sarà spazio per i ricordi ma solo per un posto in semifinale. Inter e Lazio si sfidano nella competizione nazionale per la diciottesima volta e di queste, ben sette ai quarti di finale.

Gli esperti Sisal ritengono Lautaro e compagni favoriti a 1,70 rispetto al 4,75 dei capitolini mentre si scende fino a 3,90 per il pareggio, risultato che porterebbe la partita direttamente ai rigori. Inter avanti anche per il passaggio turno, 1,35 contro 3,25. Attenzione però perché negli ultimi due incroci in Coppa Italia, e sempre ai quarti di finale, si è imposta la Lazio che sogna un tris (di qualificazioni) da incorniciare.

La storia recente della sfida racconta che in sei delle sette sfide più recenti si sono segnate meno di tre reti complessive a partita: ecco quindi che l’Under, in quota a 1,90, diventa ipotesi da non scartare. Di conseguenza il più classico dei risultati esatti, 2-0, si gioca a 8,75 per i nerazzurri mentre pagherebbe 30 volte la posta quello in favore dei ragazzi di Baroni. L’intensità tra Inter e Lazio la fa sempre da padrona tanto che sia un rigore, a 2,75, che un’espulsione, data a 4,40, potrebbero diventare “protagoniste” del match.

A proposito di protagonisti, c’è solo l’imbarazzo della scelta su chi si prenderà la scena alla Scala del Calcio. Entrambi gli allenatori potrebbero optare per qualche cambio viste anche alcune defezioni: Lautaro Martinez, in gol a 2,50, rimane il pericolo principale per i biancocelesti ma attenzione a Davide Frattesi, gol o assist a 2,55, che potrebbe sentire aria di derby, lui proveniente dal vivaio romanista. In casa Lazio, senza il Taty Castellanos fermo ai box, saranno Mattia Zaccagni, gol o assist a 2,90, e l’eterno Pedro, nel tabellino dei marcatori a 5,00, a cercare di

trascinare i capitolini in semifinale.

