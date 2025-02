I Nerazzurri tornano primi in classifica con 57 punti a +1 sul Napoli, che scenderà in campo domenica a Como

Termina 1-0 la partita a Sansiro tra Inter e Genoa, match valido per la 26esima giornata di Serie A. I nerazzurri vincono grazie al gol di Lautaro Martinez al 78′ di testa su angolo. Momentaneamente l’Inter torna prima in classifica con 57 punti a +1 sul Napoli, che scenderà in campo domenica a Como.

Inter dig deep to pick up a crucial victory 👊#InterGenoa pic.twitter.com/TFwqhkwhfQ — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 22, 2025

