L'ex bomber della Fiorentina presenta l'evento in suo onore con molti ospiti illustri. "Spero Fiorentina in Champions"

Giuseppe Rossi lancia il ‘Pepito Day’ e spinge la Fiorentina e il suo bomber Kean. “Firenze è la mia seconda casa. Ho giocato per 3 anni con la Fiorentina ma sono stati 3 anni bellissimi. Per questo ho deciso di celebrare qui il 22 marzo, alle 18, allo stadio Artemio Franchi, il ‘Pepito Day’, con tanti vecchi compagni di squadra e tante sorprese”, ha detto l’ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale, oggi a Firenze, nel corso della conferenza stampa per presentare l’evento a lui dedicato organizzato da Oltre Consulting in collaborazione con l’Acf Fiorentina e il sostegno della Regione Toscana e di Toscana Sportiva.

Anche Ferguson e Batistuta al Pepito Day

Non mancheranno ospiti illustri: “Sono molto orgoglioso di dire che al ‘Pepito Day’ ci sarà anche sir Alex Ferguson, mio primo allenatore al Manchester United. Poi, tra gli altri, posso annunciare che ci saranno anche Luca Toni, Antonio Cassano, mio compagno in nazionale, Sebastian Frey e il grande Gabriel Omar Batistuta“, ha svelato l’ex bomber.

Tra gli altri protagonisti del mondo del calcio che parteciperanno al “Pepito Day” ci sarà anche Borja Valero, presente oggi con Rossi alla conferenza stampa. Tra i due una forte amicizia iniziata ai tempi del Villarreal e consolidatasi proprio a Firenze. “Giuseppe Rossi a Firenze ha lasciato un ricordo pazzesco – ha sottolineato Borja Valero – Tutti sappiamo le qualità che aveva e come ci faceva sognare quando aveva il pallone tra i piedi. E’ stato un piacere essere stato suo compagno ed essere suo amico”.

“Tripletta alla Juve è storia”

Tra i ricordi più belli impressi nella memoria di Rossi e di tutto il popolo viola, la tripletta contro la Juventus che fu determinante per il 4 a 2 finale a favore della Fiorentina. “La tripletta alla Juve? Una partita straordinaria, emozioni uniche, ormai è storia”, ha commentato Rossi.

“Da Kean gol bellissimi e importanti”

Non poteva mancare un giudizio di Pepito sulla Fiorentina di oggi e i suoi protagonisti: “Moise Kean è un grande attaccante, fa reparto da solo. Sta facendo gol bellissimi e importanti. Fa piacere che la Fiorentina abbia di nuovo un bomber”. Sempre parlando dell’attuale stagione della squadra viola, Rossi ha sottolineato che “i nuovi arrivati sono artisti di gradi qualità tecniche e daranno una grande mano alla squadra e speriamo che aiutino a portare la Fiorentina in Champions“. Infine, riferendosi al tecnico viola Raffaele Palladino, Rossi ha ricordato di aver giocato con lui al Genoa, ma “non mi aspettavo che sarebbe diventato un allenatore di questo livello, ma sono contento di vederlo fare bene perché se lo merita”.

