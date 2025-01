Hermoso ceduto in prestito al Bayer Leverkusen

L’Olympique Lione ha annunciato la nomina di Paulo Fonseca come nuovo allenatore della squadra professionistica fino al 30 giugno 2027. “Questa scelta, presa all’unanimità da John Textor e da tutta la dirigenza sportiva, rientra nella volontà di dare all’Olympique una forte ambizione, sia sulla scena nazionale che europea”, si legge nella nota attraverso la quale è stato data l’ufficialità del nuovo tecnico.

Lo staff dell’ex Milan

L’ex tecnico del Milan sarà affiancato nei suoi compiti da uno staff composto da Paulo Ferreira (allenatore in seconda), Antonio Ferreira (preparatore dei portieri), Paulo Mourao (preparatore atletico), Nelson Duarte (analista video) e Jorge Maciel e Damien Della Santa, già presente in questa stagione.

🚨 @PFonsecaCoach est notre nouvel entraîneur ! 🔴🔵 Bienvenue, Paulo ! 🤝 — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2025

Mario Hermoso lascia la Roma. In una nota il club giallorosso comunica “di aver trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione a titolo temporaneo” del difensore spagnolo. Arrivato nella capitale nel 2024, Hermoso ha collezionato 13 presenze e un gol con la maglia della Roma. Il club “augura a Mario le migliori fortune per la sua nuova avventura in Bundesliga”, conclude la Roma.

