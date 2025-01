Il nigeriano soffre di un "trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale"

L’Atalanta rischia di perdere per lungo tempo Ademola Lookman. Brutte notizie per Gian Piero Gasperini alla vigilia di Barcellona-Atalanta, sfida che chiude la prima fase della Champions League per i bergamaschi. Il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione l’attaccante nigeriano a causa di un “trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale”. Da valutare i tempi di recupero per il giocatore. Lookman in questa prima parte di stagione ha messo a segno 10 gol in campionato e 4 in Champions League.

