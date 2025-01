Le news sul futuro del tecnico sempre più in bilico. L'Equipe parla di un "colloquio informale" con l'ex Barcellona

La Juventus ha contattato “nelle ultime ore” l’ex allenatore del Barcellona Xavi per un “colloquio informale”. E’ l’indiscrezione lanciata dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, secondo cui il futuro dell’attuale tecnico Thiago Motta non è a rischio nel breve termine. Questo sondaggio viene considerato “un passo logico per un club come la Juve, che rimane alla finestra sul mercato, anche quello relativo agli allenatori”, spiega il giornale francese.

Thiago Motta sulla graticola

I bianconeri stanno vivendo una stagione tra luci e ombre con Thiago Motta al suo primo anno in panchina. La sconfitta di sabato sul campo del Napoli ha contribuito ad alimentare lo scetticismo intorno al tecnico. La Juve è attualmente quinta in classifica con 37 punti, a -2 dalla Lazio, con una sola sconfitta ma anche con sole 8 vittorie a fronte di ben 13 pareggi. Ormai irraggiungibili le posizioni di vertice, con il Napoli capolista a +16. Una situazione che rende meno salda la posizione del tecnico, chiamato a un altro esame già mercoledì nella sfida di fondamentale importanza in Champions League contro il Benfica all’Allianz Stadium.

