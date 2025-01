Rosso a Dembelé al 33’. La sblocca Kean prima del pari firmato Gineitis. Fischi al Franchi

La Fiorentina non sa più vincere. Contro il Torino, in dieci per circa un’ora di gioco, pareggia 1-1 al Franchi nella sfida valida per la 21ma giornata di Serie A. Viola in vantaggio con Kean al 38′ ma il Toro, in inferiorità numerica dal 33′ per la doppia ammonizione a Dembele, riescono a reagire trovando il gol del pareggio al 70′ con Gineitis, che sfrutta un grave errore della difesa viola. Continua il momento negativo della squadra di Palladino che ottiene due punti nelle ultime sei gare. Fiorentina a 33 punti al sesto posto con il Bologna mentre il Toro, al quarto pareggio consecutivo, sale a 23 e raggiunge il Genoa.

