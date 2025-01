Vittoria pesante nella corsa salvezza per i rossoblu di Vieira. Gli emiliani restano appena un punto sopra la zona retrocessione

Vittoria pesante nella corsa salvezza per il Genoa, che supera 1-0 al ‘Ferraris’ il Parma nel match valido per la 20/a giornata di Serie A. Decisiva la rete di Frendrup al 20′ della ripresa su assist di Miretti. Il Grifone ottiene così il secondo successo in tre partite e sale a quota 23 punti, mentre gli emiliani rimangono fermi a 19, appena un punto sopra la zona retrocessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata