Alla guida dei rossoneri dopo l'esonero di Paulo Fonseca

Sergio Conceição è il nuovo allenatore del Milan. Il club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Sergio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. “Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un’esperienza ricca di successi e soddisfazioni”, si legge nella nota.

L’esonero di Fonseca

Il pareggio interno contro la Roma è costata infatti la panchina del Milan a Paulo Fonseca. Dopo i rumors delle ultime ore e la conferma dello stesso tecnico portoghese all’uscita da San Siro ai microfoni di Sky Sport era arrivato anche l’annuncio ufficiale. Con una nota sul suo sito internet, il club rossonero aveva infatti comunicato “ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile”. Il club “ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”.

Le parole di Fonseca: “Un orgoglio allenare il Milan”

Il tecnico uscente era arrivato di primo mattino per salutare la squadra e la dirigenza, raccogliere le sue cose e andare via. All’uscita dal centro tecnico per Fonseca ancora messaggi di sostegno da parte dei tifosi. “Un abbraccio a tutti e grazie mille per il sostegno e il rispetto. E’ stato un orgoglio essere l’allenatore del Milan”, le uniche parole dette di Fonseca dalla sua auto ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno di Milanello.

