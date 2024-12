Calhanoglu sblocca il match su rigore, poi segnano Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram

Con un punteggio tennistico l’Inter di Simone Inzaghi batte la Lazio ed espugna l’Olimpico nel monday night della 16esima giornata. Il tabellino è impietoso per i biancocelesti che subiscono ben sei reti dai campioni d’Italia in carica. Una prova di forza clamorosa con cui i nerazzurri mandano un messaggio fortissimo ad Atalanta e Napoli. Con i tre punti odierni la squadra di Inzaghi sale al terzo posto in classifica da sola con 34 punti, a -3 dalla Dea ma con una gara da recuperare contro la Fiorentina.

La Lazio che si presentava come una squadra in grande forma è stata letteralmente schiantata nel giro di mezzora a cavallo dei due tempi: nella prima frazione Calhanoglu su rigore e Dimarco sbloccano il risultato, in avvio di ripresa Barella, Dumfries, Carlo Augusto e Thuram mettono definitivamente ko la squadra di Baroni. I biancocelesti restano in quinta posizione con 31 punti a pari merito con la Fiorentina, ma ancora in piena zona Champions.

Inzaghi: “Grande vittoria, ma non abbiamo fatto ancora nulla”

“Abbiamo battuto una squadra che era in un momento ottimo, tenuto le distanze nei primi venti minuti poi dopo i primi due gol è stato tutto più semplice. Grazie ancora a questi ragazzi, ma non abbiamo ancora fatto nulla”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi commenta a Dazn la travolgente vittoria contro la Lazio all’Olimpico. “Volevamo fare una grande gara, l’abbiamo preparata bene anche se in 4 giorni. I ragazzi sono stati bravi ad interpretarla, abbiamo ancora una partita da recuperare ma speriamo che vengano altre prestazioni così. Nonostante questo la classifica vede ancora tante ottime squadre davanti, compresa la Lazio”, ha aggiunto. “E’ da un mese che giochiamo sempre, senza Acerbi e Pavard è difficile ma Bisseck ha fatto bene oggi come Darmian quando è entrato”, ha dichiarato ancora Inzaghi. “Quello di cui sono orgoglioso è l’impegno folle che i miei giocatori mettono in campo, sono un grandissimo gruppo che meritano tutti di giocare. Dopo il passo falso di Leverkusen è stato detto tanto, ma i ragazzi non ascoltano troppo e pedalano”, ha concluso Inzaghi.

Baroni: “Mi assumo responsabilità della sconfitta, Lazio deve reagire”

“Sono dispiaciuto per la squadra e i tifosi, mi assumo la responsabilità della sconfitta”. Così l’allenatore della Lazio Marco Baroni commenta la pesante sconfitta interna contro l’Inter in campionato. “Abbiamo fatti buoni 40 minuti, poi ci siamo disuniti e ora c’è solo da lavorare e ripartire”, ha aggiunto. “E’ una cosa che non può accadere, la squadra non può disunirsi così perdendo dal punto di vista nervoso. E’ una mia responsabilità, perché so che è un incidente di percorso contro una grande squadra a cui non puoi concedere questi spazi”, ha dichiarato ancora Baroni. “Oggi la squadra non era centrata nelle distanze, ci siamo allungati cosa che di solito non facciamo ed è il motivo per cui riusciamo di solito a mantenere anche quattro giocatori offensivi”, ha concluso Baroni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata