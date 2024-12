I bianconeri raggiungono quota 20 e tornano al nono posto

L’Udinese ritrova la vittoria e lo fa a spese del Monza. I friulani si impongono all’U-Power Stadium nel posticipo della 15/a giornata di Serie A. Ospiti avanti dopo 6 minuti con il colpo di testa vincente di Lucca. Nella ripresa il pareggio dei brianzoli firmato da Kyriakopoulos (47′). La rete della vittoria è siglata da Bijol al 70′ in contropiede. I bianconeri raggiungono quota 20 e tornano al nono posto, a -2 da Milan e Bologna. Il Monza, che non vince in casa da marzo, resta penultimo, a quota 10.

