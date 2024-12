Il candidato unico ha ottenuto 13 voti, uno in meno di quelli necessari

Si è tenuta oggi, lunedì, a Milano, la prima assemblea elettiva della Lega Serie A di calcio per nominare il nuovo presidente che succederà a Lorenzo Casini. Il candidato unico, Ezio Maria Simonelli, ha preso solo 13 voti, uno in meno di quelli necessari per l’elezione. Le schede bianche sono state 6 e uno il voto contrario. Alla prossima votazione serviranno ancora 14 voti, mentre dalla terza ne saranno sufficienti 11.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata