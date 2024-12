Inter e Juventus conosceranno le loro avversarie. Appuntamento alle ore 19 sul canale streaming FIFA+

Il Mondiale per club 2025 si appresta a compiere il suo primo passo ufficiale con il sorteggio dei gironi delle squadre che riguarda anche le italiane Juventus e Inter, inserite in seconda fascia. L’appuntamento in quel di Miami è fissato per oggi alle 19 (ora italiana) e la cerimonia sarà trasmessa in diretta e gratis sulla piattaforma di streaming Dazn che ha acquistato anche i diritti per le 63 partite dell’evento che si svolgerà negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio prossimi.

La diretta del sorteggio sarà trasmessa in esclusiva sul canale FIFA+ che è disponibile solo per le Smart TV. Basterà collegarsi con i propri dispositivi all’app in questione, oppure sfruttare i canali a supporto. Per quanto riguarda lo streaming invece basterà sintonizzarsi sul sito Fifa.com e aprire la finestra sulla TV ufficiale della Federazione internazionale.

Le regole del sorteggio

Nel sorteggio i 32 club partecipanti scopriranno i loro avversari. La Fifa ha confermato le procedure per il sorteggio del Mondiale per club che prevedono diversi principi fondamentali per garantire l’equilibrio competitivo e la diversità geografica durante tutta la fase a gironi e, a seconda dei risultati sportivi, fino alla fase a eliminazione diretta. I club qualificati sono stati assegnati a quattro fasce da otto squadre ciascuna, con le rispettive classifiche delle confederazioni utilizzate come parte del processo per assegnare ai club una fascia.

La fascia 1 è composta dalle quattro squadre più quotate d’Europa insieme alle quattro squadre più quotate del Sud America, mentre la fascia 2 è composta dalle restanti otto squadre d’Europa. La fascia 3 è composta dalle due squadre più quotate rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme ai due club rimanenti del Sud America, mentre la fascia 4 è composta dalle due squadre rimanenti rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme al rappresentante dell’Oceania e alla squadra che rappresenta il paese ospitante, l’Inter Miami CF.

Queste le quattro fasce: (1) Manchester City, Real Madrid, FC Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense; (2) Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atlético Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo; (3) Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Club León, Boca Juniors, Botafogo; (4) Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance de Tunisie, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Saranno applicati diversi vincoli durante il sorteggio, tra cui il principio generale che nessun girone può presentare più di una squadra della stessa confederazione. Ciò si applica a tutte le confederazioni, eccetto la Uefa, che sarà rappresentata da 12 club al torneo. Pertanto, quattro degli otto gironi presenteranno due club europei. Un principio di classificazione a coppie basato sul ranking delle confederazioni sarà applicato alle squadre della fascia 1 quando si assegnano i rispettivi gironi. Altre limitazioni imporranno che i club della stessa associazione non possano essere raggruppati insieme e tutti i club della fascia 1 saranno assegnati alla prima posizione del girone in cui sono stati sorteggiati. Inoltre, per motivi di programmazione, entrambi i club degli Stati Uniti, Inter Miami CF e Seattle Sounders FC, saranno automaticamente assegnati alla quarta fascia nei gruppi A e B rispettivamente. L’Inter Miami CF giocherà la partita di apertura del torneo all’Hard Rock Stadium di Miami, mentre i Sounders apriranno la loro campagna al Lumen Field di Seattle, subito dopo.

