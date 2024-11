Alla serata nel comune brianzolo oltre 150 ospiti delle aziende sponsor del Club biancorosso

Grande partecipazione all’evento B2B riservato agli sponsor del club calcistico biancorosso: l’AC Monza ha organizzato la serata in collaborazione con Ford Pro, Sleeve Sponsor ufficiale per la stagione 2024/2025.

L’evento nella sede di Ford Interauto a Monza

La sede di Ford Interauto nel comune brianzolo ha accolto oltre 150 ospiti, rappresentanti delle aziende sponsor della squadra, per un aperitivo speciale all’insegna dei colori biancorossi e del claim “La produttività è un gioco di squadra”. Un motto che Ford Pro ha scelto per la sua sponsorship con AC Monza, una collaborazione che vede il prestigioso marchio automotive presente sulle divise ufficiali della prima squadra e della primavera.

Ad aprire la serata è stato Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia, che ha dato il benvenuto agli ospiti nella sede monzese presentando i modelli di punta del brand, simbolo di innovazione e affidabilità: “È con grande piacere che accogliamo i partner di AC Monza nella sede di Ford Interauto, il FordPartner di riferimento della città. L’energia e la passione che caratterizzano questo club sono davvero coinvolgenti e riflettono in pieno i valori che Ford Pro tiene a cuore: dedizione, spirito di squadra e una continua aspirazione all’eccellenza. La nostra collaborazione con AC Monza non è solo una partnership, ma un’opportunità unica per creare sinergie con territorio simbolo del saper fare. Perché Ford Pro non è solo la gamma di veicoli commerciali leader di mercato ma un vero e proprio ecosistema di servizi pensati per ottimizzare il business di piccole e grandi aziende”.

All’evento anche l’ad del Monza Adriano Galliani

A seguire ha preso la parola il vicepresidente vicario e amministratore delegato di AC Monza, Adriano Galliani: “Ringrazio Ford Pro per l’ospitalità e per lo splendido approccio mostrato in questo inizio di sponsorizzazione. Con Ford Italia si è creata da subito la giusta sintonia per generare valore, come dimostra la loro scelta di organizzare il meeting annuale con la forza vendita di Ford Pro allo stadio. È bello vedere aziende sponsor di lunga data insieme a nuove realtà che si incontrano, collaborano e sviluppano opportunità di business, tutte legate dalla passione per AC Monza”.

L’evento ha rappresentato non solo un’occasione per consolidare le relazioni con gli sponsor, ma anche un momento per celebrare l’unione tra sport e impresa, testimoniando come la passione biancorossa possa essere un motore di crescita condivisa.

