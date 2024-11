Il ct della Francia dopo la vittoria a San Siro contro gli azzurri

E’ finita 3-1 per la Francia la partita di Nations League che vedeva gli azzurri impegnati contro la squadra d’Oltralpe. Gioia nella panchina francese tra i bleus: “L’Italia ci ha creato dei problemi, c’è grande orgoglio per quello che abbiamo fatto. Succede anche alle grandi squadre di non vincere, come contro Israele. Ma oggi abbiamo fatto tante cose buone, a partire dal tridente offensivo. Era tempo che non segnavamo da calci piazzati. Vincere in Italia, poi con due gol di scarto, è sempre un orgoglio. È stata una grande prestazione, siamo primi nel girone e un’ottima serata” ha detto il ct della Francia, Didier Deschamps, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Italia a San Siro.

“L’ultima partita di novembre è sempre importante vincere, perché quella successiva è quattro mesi dopo. So che ci sono aspettative molto alte, ma i giocatori hanno risposto presente. Abbiamo aggiunto freschezza e qualità, cosa che mi darà del filo da torcere nelle scelte”, ha aggiunto a proposito del match Italia-Francia. “È una vittoria del gruppo in un ambiente fantastico di grande sostegno all’Italia. Una vittoria meritata”, ha proseguito il ct francese. “Mbappè? È un momento difficile, bisogna lasciarlo tranquillo perchè sono sicuro che ritroverà la sue capacità”, ha dichiarato ancora Deschamps.

Fischi durante l’inno francese di Italia-Francia

“Peccato che sia diventata una moda i fischi all’inno nazionale francese, meno male che i giocatori e gli sportivi hanno applaudito. Purtroppo il mondo va male, ma non so perché” ha agigunto ancora Didier Deschamps. “C’è grande rispetto tra i giocatori italiani e francesi, alcuni giocano insieme. Si può essere amici prima e dopo le partite, ma durante è battaglia. Noi oggi credo abbiamo meritato la vittoria”, ha aggiunto.

