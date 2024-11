Il match si disputerà a San Siro, con il fischio d'inizio previsto alle 20.45

È il giorno di Italia-Francia. Una sfida sempre dal sapore particolare, in memoria soprattutto della notte del 9 luglio 2006, quando gli Azzurri sono saliti sul tetto del mondo battendo proprio i cugini transalpini. Questa sera il match è valido per l’ultimo turno della fase a gironi della Nations League. Grazie all’ultimo successo con il Belgio, l’Italia di Luciano Spalletti è matematicamente certa di un posto ai quarti di finale, ma ha bisogno di un punto per qualificarsi da prima. Assenza pesante invece per la Francia, che dovrà fare a meno di Kylyan Mbappé, lasciato a casa dal ct Didier Deschamps, che ha motivato la sua scelta spiegando che il fenomeno del Real Madrid “non era nelle migliori condizioni psicologiche”.

Dove vedere Italia-Francia in tv e streaming

Italia e Francia scenderanno in campo questa sera alle 20.45 sul prato dello Stadio di San Siro. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, con la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani. La sfida sarà inoltre disponibile al pubblico anche in streaming sul portale RaiPlay.

Italia-Francia: le probabili formazioni

Spalletti dovrebbe confermare il 3-5-1-1 visto contro il Belgio, con qualche piccolo cambio di formazione. Spazio sulla trequarti per Daniel Maldini a supporto di Retegui unica punta. A centrocampo, invece, Locatelli dovrebbe prendere il posto di Rovella.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Maldini; Retegui. Ct. Spalletti

Cinque cambi invece nella Francia di Deschamps rispetto all’ultimo match contro Israele. Theo Hernandez non si è allenato alla vigilia così al suo posto giocherà Digne. Squalificato Camavinga e panchina per Kanté: al loro posto Koné e Rabiot. Davanti conferma per Olise, a supporto di Marcus Thuram assieme a Coman e Nkunku.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Nkunku, Coman; Thuram. Ct. Deschamps

