Per l'ex Juve e Psg sono ora otto i gol in campionato

Una grande Fiorentina supera per 3-1 il Verona al Franchi, in una gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Protagonista assoluto Moise Kean autore di una tripletta che valgono il primato in classifica momentaneo dei viola insieme a Napoli e Atalanta. Per l’ex Juve e Psg, che ha ritrovato anche la nazionale, sono ora otto i gol in campionato. Non basta al Verona il momentaneo pareggio di Serdar, per i veneti arriva il quarto ko nelle ultime cinque partite.

Il racconto del match

Buon primo tempo da parte di entrambe le squadre. Comincia meglio la partita della Fiorentina, subito in gol grazie al solito Moise Kean, che sblocca il match dopo appena quattro minuti con un diagonale vincente su assist filtrante di Beltran. La squadra di Palladino verticalizza e prova a costruire anche con gli esterni, ma si fa sorprendere da Serdar, lasciato completamente solo, quando filmina De Gea con un micidiale destro all’incrocio da fuori area. Nella ripresa la Fiorentina riprende a spingere e si riporta in vantaggio ancora con Kean, abile a battere Montipò con con un destro in spaccata alta su azione di calcio d’angolo. L’attaccante viola nel finale si divora anche una occasione clamorosa per il 3-1 e la tripletta personale, calciando alto a porta vuota su assist di Kouamè. L’ex attaccante della Juve, però, si fa personale al 93′ quando in contropiede su lancio lungo di De Gea chiude la partita con la rete del definitivo 3-1 e quella della sua prima tripletta in carriera. Verona al tappeto, nonostante la prestazione generosa.

