Il giocatore denunciato in Svezia. Il suo entourage: "Tutto falso"

Kylian Mbappé, assente dal doppio impegno della Francia in Nations League, si è regolarmente allenato con i compagni di squadra del Real Madrid nel centro sportivo di Valdebebas, cercando di non pensare alla presunta denuncia per stupro presentata contro di lui dopo una visita a Stoccolma la scorsa settimana. I procuratori svedesi hanno rilasciato una breve dichiarazione, confermando che una violenza sessuale è stata segnalata alla polizia, ma non hanno fatto il nome del sospettato. L’entourage di Mbappé ha respinto come “false, irresponsabili e calunniose” le notizie circolate sui media svedesi.

