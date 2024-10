"Dedica? Alla mia famiglia, alla mia ragazza, agli amici che ci sono sempre stati anche quando giocavo in promozione, eccellenza e Serie D", ha detto la punta dell'Udinese

Esordio di Lorenzo Lucca con la maglia della Nazionale durante il match di Nations League vinto dall’Italia contro Israele per 4-1. “Sono entrato pochi minuti ma mi sono bastati, sono orgogliosissimo di vestire questa maglia. L’hanno vestita tanti campioni e si rappresenta l’Italia, una cosa fondamentale”, ha detto l’attaccante 24enne dopo la partita disputata a Udine, città per la quale gioca in Serie A. “Siamo entrati con la voglia di vincere, siamo cresciuti piano piano col gioco. Dobbiamo continuare così ed essere orgogliosi”, ha aggiunto. “Dedico questo esordio alla mia famiglia, alla mia ragazza, agli amici che ci sono sempre stati anche quando giocavo in promozione, eccellenza e Serie D”.

