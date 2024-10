Stasera la Nazionale di Spalletti scende in campo per la quarta giornata di Nations League

Si terrà oggi a partire dalle 17 la manifestazione indetta dal movimento pro Palestina a Udine ‘Mobilitiamoci in Corteo contro la partita Italia-Israele‘. Il corteo partirà alle 17 da piazza della Repubblica e dovrebbe terminare intorno alle 19.30 in piazza XX settembre. Ingenti le misure di sicurezza già dislocate in città da diversi giorni sotto il coordinamento del Prefetto e del questore di Udine con in campo tutte le forze di sicurezza che non hanno trascurato alcun particolare. Continuo il monitoraggio del percorso della manifestazione da parte delle forze dell’ordine così come le zone limitrofe e l’esterno dello stadio dove si terrà la partita.

