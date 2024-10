Il giocatore aveva 31 anni: è stato trovato senza vita nella sua casa di Atene

Il difensore del Panathinaikos George Baldock, ex nazionale greco che ha giocato anche per lo Sheffield United per sette stagioni, è stato trovato morto nella sua casa di Atene. Aveva 31 anni. Ert, l’azienda radiotelevisiva pubblica, ha riferito che il corpo di Baldock è stato trovato nella sua piscina nella periferia meridionale di Glyfada. La causa della morte non è ancora stata accertata.

Baldock era entrato a far parte dello Sheffield United nel 2017 aiutando il club a ottenere la promozione in Premier League due volte, nel 2019 e nel 2023. È entrato a far parte del Panathinaikos a maggio scorso, con un contratto di tre anni, dopo che lo Sheffield United è stato nuovamente retrocesso nella seconda divisione inglese. E’ stato convocato per la Grecia nel 2022 e ha giocato 12 partite con la Nazionale, l’ultima a marzo nella sconfitta ai rigori contro la Georgia nei playoff di Euro 2024. Il difensore non era presente per la partita di Nations League di giovedì scorso contro l’Inghilterra.

