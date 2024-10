Il centrocampista in uscita dalla Juventus nel mirino del club transalpino dopo la riduzione della squalifica doping

Potrebbe esserci il ritorno in Francia nel futuro di Paul Pogba. Dopo aver visto ridurre la squalifica che gli è stata inflitta per doping, il centrocampista potrà essere in campo a marzo ma con tutta probabilità non sarà con la maglia della Juventus. Tra le due parti si va verso una rescissione consensuale. Dalla Francia assicurano che il 31enne giocatore interessa molto al Marsiglia, intenzionato a rilanciarlo. Il club di Ligue 1 avrebbe già da tempo avviato una trattativa. Secondo ‘Rmc Sport’, tuttavia, finora non c’è stato alcun contatto tra Pogba e la dirigenza dell’OM. C’è anche da considerare, sottolinea il portale, che la rosa di De Zerbi è ben coperta a centrocampo. Settore che peraltro comprende l’ex juventino Rabiot.

Scanavino: “Parliamo con il suo staff”

Sul futuro di Pogba si è soffermato l’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, a margine di un’assemblea Eca. “Stiamo parlando con il suo entourage. Pogba è un grande giocatore e certamente può ancora giocare. Sono due anni però che fra infortuni e squalifiche di fatto non ha più giocato. Sono tutti elementi da valutare e comunque confermo che stiamo parlando con il suo staff”.

