Così il centrocampista viola presentando il match di Conference League di stasera

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida d’esordio della squadra di Palladino in Conference League di questa sera contro i gallesi del The New Saints: “Quando scendiamo in campo credo che l’atteggiamento sua sempre stato lo stesso in tutte le partite. Abbiamo dimostrato di rimanere attaccati a ogni partita con impegno e consapevolezza nei nostri mezzi. È un percorso fatto di tanti giocatori nuovi che iniziano a conoscersi, c’è bisogno di tempo. Anche se sappiamo che in Europa non c’è possibilità di sbagliare tanto. Siamo fortunati che ci siano tante partite, così possiamo rodare meccanismi che proviamo in allenamento e metterli in pratica”.

