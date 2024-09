“Era interesse di tutti tenere la situazione tranquilla", ha affermato parlando con i giornalisti

“Il dato che è emerso è da una parte questo accordo di non belligeranza fra le due tifoserie, per cui molti dei problemi venivano risolti attraverso intese. Dall’altra, lo scopo di profitto che accomunava queste tifoserie e che poi era la chiave per la risoluzione dei problemi”. Così parlando con i giornalisti il Procuratore capo di Milano, Marcello Viola, a proposito dell’inchiesta sulle tifoserie di Inter e Milan che ha portato all’arresto di 19 appartenenti ai gruppi organizzati di sostenitori. “Era interesse di tutti tenere la situazione tranquilla, ed emerge chiaramente laddove alcuni esponenti di vertice o rappresentanti ufficiali del tifo organizzato si sono espressi in senso ‘a me non importa nulla nella maglia a me non importa nulla dello striscione, per me conta solo il fatto economico”, ha concluso Viola.

