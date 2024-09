La squadra di Ivan Juric ha trovato la prima vittoria in campionato grazie alle reti di Dovbyk, Dybala su rigore e Baldanzi

La Roma ha battuto 3-0 l’Udinese nella quinta giornata della Serie A. All’Olimpico clima surreale, segnato dalle dimissioni della Ceo Lina Souloukou, e dalla contestazione della tifoseria alla società dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Per l’ex tecnico striscioni e cori continui dal momento in cui, al 29′, la curva Sud ha fatto il proprio ingresso nello stadio. La squadra di Ivan Juric ha trovato la prima vittoria in campionato grazie alle reti di Dovbyk, Dybala su rigore e Baldanzi. Con questi tre punti la Roma sale a 6 punti in classifica, l’Udinese resta a 10.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata