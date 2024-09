Grande commozione in Cattedrale per l'ultimo saluto all'eroe di Italia 90

Grande commozione alla Cattedrale di Palermo per i funerali di Totò Schillaci. L’ingresso del feretro in chiesa è stato accompagnato da cori (‘Totò sempre nel cuore’ e ‘Totogol’) e da una lunga serie di applausi. Fuori inoltre si sono radunati i tifosi del Palermo che hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Totò figlio di Palermo’. Sul feretro inoltre sono state appoggiate maglie e sciarpe delle squadre in cui ha militato l’ex attaccante, compresa una maglietta della nazionale italiana.

