Il cordoglio della Juventus e del Palermo, fino alla Figc. Anche la politica dice addio all'ex calciatore della Nazionale

È morto a 59 anni Totò Schillaci, ex calciatore della Juventus e della Nazionale eroe dei Mondiali di calcio di Italia ’90. Immediate le reazioni del mondo del calcio, e non solo, alla notizia della scomparsa del campione.

Meloni: “Entrato in cuore italiani, grazie per averci fatto sognare”

“Ci lascia un’icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia ’90 con la nostra Nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto sognare, esultare, abbracciare e sventolare il nostro Tricolore. Buon viaggio, campione”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Salvini: “Buon viaggio Totò, eroe delle ‘Notti Magiche'”

“Che triste notizia. Buon viaggio Totò Schillaci, eroe delle Notti Magiche italiane!”. Lo scrive su X il vicepremier Matteo Salvini.

Renzi: “Ciao Totò, con Notti Magiche hai fatto sognare un Paese”

“Ciao Totò, con le tue Notti Magiche hai fatto sognare un Paese, hai fatto sognare una generazione”. Lo scrive su X il leader di Iv Matteo Renzi.

Conte: “Ha unito Italia in notti magiche”

“Resterà sempre vivo in tutti noi il ricordo di un grande calciatore, che ha unito l’Italia in un grande abbraccio in quelle notti magiche. Ciao Totò”. Lo scrive su X il leader M5S Giuseppe Conte.

Tajani: “Lo ricorderemo sempre per suoi gol e sua umanità”

“Ci ha lasciati Totò Schillaci, beniamino di tutti i tifosi azzurri dopo i Mondiali di Italia 90. Lo ricorderemo sempre per i suoi gol e la sua umanità, nonostante le mille difficoltà che la vita gli ha riservato. Riposa in pace”. Lo scrive su X il vicepremier Antonio Tajani.

Gravina: “Quante emozioni Totò, suo calcio sapeva di passione”

“Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano”. Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina ricorda Totò Schillaci, l’eroe di Italia ’90 morto oggi all’età di 59 anni. “Totò è stato un grande calciatore, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione. E proprio questo spirito indomito lo ha fatto apprezzare da tutti e lo renderà immortale”, ha aggiunto.

Cordoglio Lega A, Casini: “Fonte di ispirazione per i giovani”

La Lega Serie A e tutti i suoi Club “si stringono ai familiari e all’intera comunità calcistica e dei tifosi italiani per la scomparsa di Salvatore ‘Totò’ Schillaci”.“Schillaci – ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini – è stato un campione che ha illuminato le ‘notti magiche’ dei mondiali di Italia ‘90, aggiudicandosi anche i titoli di capocannoniere e migliore giocatore della competizione. La sua voglia di emergere e arrivare ai massimi livelli nel calcio è stata e continuerà ad essere fonte di ispirazione per i tantissimi giovani che inseguono il sogno di giocare in Serie A”.

Roberto Mancini sui social: “Notti Magiche, ciao Totò”

Le note di Notti Magiche e sullo sfondo la foto di Schillaci che esulta a Italia ’90. Così l’ex ct azzurro Roberto Mancini omaggia totò Schillaci, morto oggi all’età di 59 anni. Su Instagram, l’ex attaccante ha scritto: “Ciao Totò. R.I.P.”.

Il cordoglio del Palermo: “Scritto pagine di storia indelebili”

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime “il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano. Protagonista assoluto delle ‘Notti Magiche’ di Italia ’90, Totò ha scritto con i suoi gol pagine indelebili della storia del calcio, regalando pura gioia ai palermitani in tutto il mondo”. Palermitano di nascita, Schillaci non ha mai nascosto il suo tifo per il Palermo anche se nel corso della sua carriera non ha mai vestito la maglia rosanero della sua città.

Cordoglio Figc: “Ciao Totò eroe delle Notti Magiche”

“Ciao Totò. Eroe delle Notti Magiche”. Con questo breve messaggio e una foto che lo ritrae esultante con la maglia azzurra della Nazionale, la Figc esprime il suo cordoglio e ricorda Totò Schillaci. L’ex centravanti siciliano è morto oggi all’età di 59 anni per una brutta malattia. Schillaci ha giocato 16 partite con la maglia della Nazionale maggiore segnando 7 reti, di cui 6 ai Mondiali di Italia ’90 vincendo il titolo di capocannoniere.

Ciao Totò 💙

Il cordoglio della Juventus: “Ciao Totò”

“Ciao Totò”. Con queste breve messaggio sui social e una foto in maglia bianconera la Juventus esprime il suo cordoglio e ricorda Totò Schillaci. L’ex centravanti siciliano è morto oggi all’età di 59 anni per una brutta malattia. In bianconero dal 1989 al 1992, Schillaci ha disputato 90 partite segnando 26 gol.

