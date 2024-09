I gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno

Il Napoli ha battuto 4-0 il Cagliari nella quarta giornata del campionato di Serie A. Per la squadra di Antonio Conte in rete Di Lorenzo al 18′, Kvaratskhelia al 66′, Lukaku al 70′ e Buongiorno al 93′. Da segnalare al 25′ del primo tempo la sospensione della partita per circa 5 minuti a causa di alcune intemperanze tra i tifosi sugli spalti. Nonostante l’intervento delle due squadre la situazione è rientrata solo dopo qualche minuto. Gli ultrà del Cagliari hanno iniziato a lanciare alcuni fumogeni e petardi verso la porta di Scuffet, da qui la decisione dell’arbitro La Penna di sospendere il match che è poi ripreso poco dopo e ha avuto il duplice fischio dopo 8′ minuti di recupero. Grazie a questo successo il Napoli si porta in testa alla classifica, in attesa della partita dell’Inter, a 9 punti in classifica. Il Cagliari resta a quota 2.

