Dopo cinque votazioni nel corso dell'assemblea odierna nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum sufficiente

Fumata nera per l’elezione del presidente della Lega Serie B. Dopo cinque votazioni nel corso dell’assemblea odierna, in via Rosellini a Milano, nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum sufficiente, così all’unanimità l’assemblea ha chiuso la riunione odierna e ha dato mandato al Consiglio di convocare una nuova assemblea per il 9 ottobre in prima convocazione e il 10 in seconda.

Dossena: “Più facile allenare Gheddafi che sedere in assemblea Lega B oggi”

“È stato più facile allenare Gheddafi che rimanere seduto qualche ora a questo tavolo”. Lo ha detto Beppe Dossena all’uscita della sede della Lega calcio dopo l’assemblea odierna della Lega B che non è riuscito ad eleggere un presidente. L’ex campione del mondo 1982 era uno dei tre candidati, poi ritiratosi per appoggiare il manager Vittorio Veltroni. “È giusto che ci sia lui che parla il linguaggio degli imprenditori. Finché ci sarà spazio per generare coscienza io non mi piego alla logica del declino. Il nostro calcio ha bisogno di rinnovamento e finché c’è qualcuno che mi ascolta io continuerò a farlo. Il programma è molto bello ed è giusto che sia lui a parlare con i presidenti. Veltroni ha tutte le carte in regola per portare a casa il risultato”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata