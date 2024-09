L'attaccante olandese arriva a parametro zero dall'Atletico Madrid

Memphis Depay lascia l’Europa e firma con il Corinthians un contratto biennale. Lo ha annunciato il club brasiliano tramite i propri canali social. L’attaccante olandese, che arriva a parametro zero dall’Atletico Madrid, è atteso a San Paolo nei prossimi giorni. La squadra di Ramón Díaz, coinvolta nella lotta per non retrocedere, si trova ai quarti di finale della coppa del Brasile e della Copa Sudamericana, la seconda competizione più prestigiosa del Sud America.

