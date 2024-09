Il pensiero rivolto all'ex compagno di Nazionale, ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Palermo

“Siamo tutti in apprensione per Totò Schillaci, mi auguro che tutto si risolva per il meglio“. È il pensiero, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Radiouno, che Roberto Donadoni rivolge all’ex compagno di Nazionale, ricoverato in serie condizioni all’ospedale di Palermo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata