La due volte campionessa della Coppa del Mondo ha dato l'annuncio sui social

La due volte campionessa della Coppa del Mondo femminile, la statunitense Alex Morgan, ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio e di ritirarsi dal calcio professionistico. Lo ha fatto sapere in un video pubblicato sui social media. L’atleta trentacinquenne giocherà la sua ultima partita con la squadra del suo club, la San Diego Wave della National Women’s Soccer League, domenica prossima allo Snapdragon Stadium.

Oltre ai titoli della Coppa del Mondo nel 2015 e nel 2019, Morgan ha anche vinto una medaglia d’oro con gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Londra del 2012. Debuttò in nazionale nel 2009. Nel corso della sua carriera l’attaccante americana ha elevato il calcio femminile attraverso il suo gioco in campo e l’attivismo fuori. “Questa decisione non è stata facile ma all’inizio del 2024 sentivo nel mio cuore e nella mia anima che questa sarebbe stata l’ultima stagione in cui avrei giocato”, ha detto. “Il calcio fa parte di me da 30 anni ed è stata una delle prime cose che ho amato. Ho dato tutto a questo sport e quello che ho ricevuto in cambio è stato più di quanto avrei mai potuto sognare”.

