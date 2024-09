Accolto da cinquanta tifosi giallorossi entusiasti

Il nuovo difensore della Roma Mats Hummels è arrivato a Fiumicino, accolto da una cinquantina di tifosi giallorossi entusiasti. Maglietta nera e occhiali scuri, l’ex centrale di Borussia Dortmund e Bayern Monaco si è brevemente fermato per qualche selfie e firmare autografi prima di andare via insieme ai dirigenti della Roma presenti ad accoglierlo. Nelle prossime ore Hummerls si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto di un anno che lo legherà alla Roma. Svincolato dal Borussia Dortmund, Hummels è reduce da un’ultima stagione che lo ha visto protagonista con i gialloneri tedeschi fino alla finale di Champions League persa contro il Real Madrid. In carriera Hummels ha vinto cinque volte la Bundesliga con il Borussia e con il Bayern Monaco ed è stato campione del Mondo con la Germania nel 2014.

