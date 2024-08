Il portiere polacco 34enne ha appena rescisso il suo contratto con la Juventus

“Ho dato a questo gioco tutto quello che avevo, pertanto ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico”. Con queste parole sui suoi profili social Wojciech Szczesny annuncia il suo addio al calcio professionistico all’età di 34 anni. Il portiere polacco ha appena rescisso il suo contratto con la Juventus. “Ho dato al gioco 18 anni della mia vita, tutti i giorni, senza scuse. Oggi il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non più. Sento che in questo momento è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia – la mia fantastica moglie Marina e i nostri due bellissimi figli Liam e Noelia”, ha scritto sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1)

“La fine di un viaggio è tempo di riflessione e gratitudine. C’è un sacco di persone che dovrei ringraziare in questo punto ma cercherò di farlo personalmente con ognuna di loro. Ma a voi fan – ha aggiunto – devo un grazie speciale per aver fatto questo viaggio con me. Per il supporto e le critiche, per l’amore e l’odio, per essere la parte più bella e romantica del calcio. Senza di voi niente di tutto questo avrebbe senso! Grazie!”.

“Ora, ogni storia ha una fine ma nella vita ogni finale è un nuovo inizio. Quello che questo nuovo percorso mi porterà solo il tempo lo dirà. Ma se gli ultimi 18 anni mi hanno insegnato qualcosa è che nulla è impossibile e credetemi, sognerò in grande!”, ha concluso Tek. In carriera il portiere polacco ha vestito le maglie di Arsenal, Brentford, Roma e Juventus oltre a giocare 84 partite con la Polonia. Nel suo palmares figurano 3 Scudetti con la Juventus, 3 Coppa Italia, 2 Supercoppe sempre con i bianconeri, mentre con i Gunners ha vinto 2 Fa Cup e 1 Community Shield.

