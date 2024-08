Il presidente della Figc: "Inizieremmo coi campionati dilettantistici sperando di poter partire nella prossima stagione"

“Il 21 agosto ho scritto all’Ifab per chiedere l’autorizzazione a sperimentare alcune innovazioni. Una di queste è la possibilità di testare il tempo effettivo di gioco per rendere più equa la competizione”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un punto stampa. Sui tempi di applicazione Gravina ha aggiunto: “Dobbiamo fissarlo, oggi il tempo effettivo di gioco è di poco superiore al 50% che diminuisce col recupero. Ci auguriamo in una risposta in breve. Inizieremmo coi campionati dilettantistici sperando di poter partire nella prossima stagione. Tutte le partite devono avere una durata reale”.

“Altra iniziativa – ha aggiunto Gravina – è la sperimentazione di un numero limitato del var come possibilità per i capitani o gli allenatori. Questo per rendere più trasparente e precise le revisioni video. Vorremmo poi sperimentare un idoneo sistema di comunicazione elettronico tra l’allenatore e il capitano ovviamente nel rispetto della tutela dell’incolumità dei calciatori. Questo per facilitare le indicazioni degli allenatori ai calciatori e ovviare ad alcune criticità legate alle caratteristiche degli impianti. C’è un buon livello di convincimento”.

Il presidente federale ha poi parlato di un’ulteriore richiesta fatta all’Ifab: “Abbiamo chiesto di sperimentare una nuova regola in base a cui se il portiere tiene troppo la palla tra le mani si dà una rimessa alla squadra avversaria all’altezza del dischetto del rigore. Questa sperimentazione potrebbe partire dalla serie C”. Gravina ha specificato che quelle presentate “sono iniziative che vogliono essere un nostro contributo a migliorare il gioco del calcio e a renderlo più attrattivo e moderno. Iniziative che riteniamo fondamentali per il calcio del futuro e per cancellare degli squilibri”. Infine Gravina ha tenuto a sottolineare come “non è detto che le richieste saranno accolte al 100%, ma si tratta di un passo fondamentale” per iniziare a sollevare questi temi.

