Il mondo del calcio è in lutto: è morto all’età di 76 anni Sven-Goran Eriksson. L’ex ct dell’Inghilterra era malato da tempo di un cancro. Eriksson è stato sempre legato all’Italia, dove ha allenato la Roma, la Fiorentina, la Sampdoria e la Lazio con cui ha vinto uno storico Scudetto nel 2000.

Eriksson è stato anche il primo allenatore non britannico della nazionale inglese, ha portato i Three Lions ai quarti di finale in tre tornei importanti durante il suo periodo di cinque anni alla guida della squadra tra il 2001 e il 2006. A gennaio Eriksson aveva annunciato di avere “al massimo” un anno di vita dopo la diagnosi di cancro.

