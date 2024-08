Pinamonti regala a Gilardino vittoria su Nesta

Va a Gilardino il ‘derby’ tra ex milanisti con Nesta: il Genoa si impone per 1-0 in casa del Monza nell’anticipo della 2/a giornata di Serie A grazie ad un gol di Pinamonti nel primo tempo. Il Grifone sale così a quota 4 punti momentaneamente in vetta alla classifica con Inter, Udinese e Parma. Primo ko, invece, per Nesta sulla panchina del Monza proprio davanti ai tifosi di casa. Partita equilibrata soprattutto nel primo tempo, quando di fatto succede tutto nell’incredibile maxi recupero concesso dall’arbitro: prima un gol annullato a Maldini per un fuorigioco di Petagna segnalato da un check del Var, poi il vantaggio a sorpresa del Genoa di Pinamonti con un gran colpo di testa su cross dalla destra di Sabelli. In precedenza da segnalare soltanto una conclusione di Messias di poco fuori. Nella ripresa il Monza le prova tutte per arrivare al pareggio, ma senza riuscirci. Brianzoli pericolosi solo con Caprari nel finale, troppo poco per impensierire una attenta difesa genoana.

