Il difensore della Lazio, Luca Pellegrini, è stato coinvolto questa mattina in un incidente stradale alle porte di Roma. Lo rende noto la Lazio in una nota. Il giocatore, che si stava recando all’allenamento odierno, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e ogni ulteriore comunicazione è demandata al responso degli accertamenti diagnostici che sta effettuando.

