Il tecnico nei mesi scorsi ha annunciato di essere affetto da un tumore incurabile

Il commovente messaggio di Sven Goran Eriksson, l’ex allenatore di Roma, Fiorentina, Lazio e Sampdoria ed ex ct della nazionale inglese, che negli scorsi mesi ha annunciato di avere un tumore incurabile al pancreas. “Ho avuto una bella vita. Penso che tutti abbiamo paura del giorno in cui moriremo, ma anche la vita è una questione di morte“, sono le parole del tecnico svedese, affidate a un documentario che uscirà su Amazon Prime dal titolo ‘Sven’, che racconta la sua vita e carriera. Ha poi aggiunto: “Spero di essere ricordato come una persona positiva che cerca di fare tutto ciò che può fare”. Infine un appello: “Non siate dispiaciuti, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e della vostra vita. E vivete“.

