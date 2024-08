I granata avrebbero chiesto almeno 20 milioni di euro per il terzino

Dopo la convincente vittoria per 4-0 a Lecce nella prima giornata di Serie A, l’Atalanta è alla ricerca di rinforzi negli ultimi giorni di calciomercato estivo. Tra gli obiettivi di mister Gasperini, in particolare, c’è un terzino destro, e stando a quanto riporta Gianluca di Marzio i bergamaschi avrebbero contattato il Torino per Raoul Bellanova. I granata avrebbero chiesto almeno 20 milioni di euro per il classe 2000, che lo scorso anno in 37 partite di serie A con il Toro ha segnato un gol e fornito 7 assist. Bellanova è stato anche convocato da Luciano Spalletti per Euro 2024 ma non è entrato in campo.

