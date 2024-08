Il calciatore georgiano si è sentito male dopo il primo scontro, ha sentito intorpidimento in tutto il corpo

Khvicha Kvaratskhelia è rimasto quattro ore in osservazione all’ospedale di Verona insieme a un membro dello staff medico del Napoli. Stando a quanto riporta l’account social georgiano Geo Team il calciatore si è sentito male dopo il primo scontro, ha sentito intorpidimento in tutto il corpo e il contatto fisico alla fine del tempo ha reso la situazione difficile e non ha potuto continuare la partita. “Adesso è tutto tranquillo, il giocatore si sente bene. Khvicha si prenderà 2 giorni liberi dalla squadra. La partita contro il Bologna del 25 agosto non è in dubbio. L’attaccante georgiano sarà pronto”, fa sapere Geo Team.

