L'allenatore della Dea sulla Supercoppa Europea: "Con il Real vogliamo stupire, Ancelotti è riferimento"

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della finale di Supercoppa Europea. “Sarà una partita dal prestigio incredibile, sarà una gara molto difficile contro la squadra più titolata al mondo, ma vogliamo stupire. Sulla carta il pronostico è ancora più chiuso rispetto alla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma nel calcio i pronostici si possono sovvertire”.

“Assenze? Dispiace per Scalvini e Scamacca, ma Koopmeiners è la vera vittima. È stato condizionato dalle beghe di mercato, il mio rammarico è grande, è stato fatto di tutto per danneggiare l’Atalanta” le parole del tecnico bergamasco. “Non so quello che succederà, ma è un ragazzo sano e recuperabile”.

“La formazione del Real Madrid? Spero che giochino i migliori perché solo contro i più forti puoi cercare di ottenere il massimo. Retegui è prontissimo come tutti. Un’italiana non gioca una partita così da 14 anni, l’ultima è stata l’Inter il 2010″ conclude Gasperini.

