Continuano a rincorrersi le voci su un possibile addio di Paulo Dybala alla Roma, corteggiato da settimane dagli arabi dell’Al-Qadsiash. La clausola che avrebbe permesso al giocatore di liberarsi direttamente è scaduta, ragion per cui ogni eventuale trattativa dovrà passare inevitabilmente da Trigoria.

Sulla questione ha parlato il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, interpellato dai giornalisti al termine del match contro l’Everton finito 1-1 in casa degli inglesi. Parole, quelle dell’ex capitan futuro, che non spengono le voci sulla possibile partenza della Joya da Trigoria.

“I giocatori che ho avuto qui in Inghilterra sono tutti giocatori della Roma, poi vedremo cosa succederà. Quando mi è stato chiesto se ci fosse qualcuno da tenere legato ‘con le mani e con i piedi’ qui a Roma ho risposto di no, che non c’era. Chiunque volesse andare via è libero di farlo”, ha detto De Rossi che poi ha aggiunto: “Non faccio la formazione in base alle voci che circolano, non vengo influenzato da questo”.

Domani riprenderanno gli allenamenti della prima squadra

Due giorni di riposo per i giallorossi che si ritroveranno mercoledì mattina per preparare l’esordio in campionato contro il Cagliari. Prosegue intanto la campagna abbonamenti relativa all’Europa League. Al momento la quota è di 15.500 abbonati, ma fino alle 13 di domani, martedì 13 agosto, chi ha fatto l’abbonamento per le partite di campionato potrà esercitare il diritto di prelazione anche per il pacchetto europeo che prevede anche il match degli ottavi di Coppa Italia.

