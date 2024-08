Il cordoglio del Milan e di Adriano Galliani per il grave lutto che ha colpito l'ex rossonero

Grave lutto per Serginho. E’ morto il figlio dell’ex calciatore del Milan, Diego. Aveva 20 anni. Immediato il cordoglio della squadra rossonera comparso sui social. “Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori”, si legge in un post su X.

Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori. pic.twitter.com/6sR7Y1OzSb — AC Milan (@acmilan) August 7, 2024

Il cordoglio di Galliani e dell’Inter

Anche Adriano Galliani, il Monza e l’Inter hanno espresso vicinanza all’ex numero 27 rossonero. “Adriano Galliani e AC Monza sono vicini a Serginho e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa dell’amato Diego”, scrive il club brianzolo sui social. “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio alla famiglia Serginho per la prematura scomparsa del figlio Diego”, il post invece della società nerazzurra.

Le cause della scomparsa del giovane non sono al momento note.

Adriano Galliani e AC Monza sono vicini a Serginho e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa dell’amato Diego 🙏 pic.twitter.com/myx5gM0kY2 — AC Monza (@ACMonza) August 7, 2024

