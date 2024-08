Il 48enne fischietto di Schio resta comunque nei quadri dell'Aia e potrà intraprendere anche una carriera dirigenziale

Daniele Orsato ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dall’organico della Commissione Arbitri Nazionale A. Secondo quanto apprese da LaPresse, il 48enne fischietto di Schio resta comunque nei quadri dell’Aia e potrà intraprendere anche una carriera dirigenziale.

Orsato ha diretto la sua ultima partita in Serie A in questa stagione il 2 giugno 2024 a Bergamo per Atalanta-Fiorentina. Chiude come il secondo giudice di gara per numero di gare arbitrate nel campionato italiano (289), alle spalle del solo Concetto Lo Bello (328). Designato per il Campionato Europeo in Germania, ha diretto la sua ultima partita in assoluto il 6 luglio in occasione del quarto di finale tra Inghilterra e Svizzera.

