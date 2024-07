Prosegue il lavoro in ritiro per la squadra di Nesta

Il Monza di Alessandro Nesta si trova in ritiro a Ponte di Legno-Tonale, in alta Valle Camonica, per la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A. La squadra brianzola allenata dall’ex difensore di Lazio e Milan, all’esordio assoluto su una panchina della massima serie calcistica in Italia, prosegue il lavoro in palestra dove non mancano i volti sorridenti tra i giocatori, guidati da capitan Pessina, nonostante le fatiche fisiche sul campo di allenamento.

