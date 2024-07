La Seleçao è attesa dalla sfida con l'Uruguay nei quarti di finale. I Cafeteros trovano Panama

Il Brasile non va oltre l’1-1 contro la Colombia nell’ultima giornata del gruppo D della Coppa America. Al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, negli Stati Uniti, succede tutto nel primo tempo: Raphinha apre le danze al 12′ e Daniel Muñoz pareggia i conti in pieno recupero al 47′. Entrambe le nazionali hanno il passaggio del turno garantito: i Cafeteros chiudono al comando con 7 punti, a +2 sulla Seleçao.

La Colomba, imbattuta da 26 partite, ai quarti affronterà il Panama sabato a Glendale, in Arizona. Lo stesso giorno il Brasile è atteso dal difficile match con l’Uruguay a Las Vegas.

