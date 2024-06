Il Girone C si è chiuso con due pareggi per 0-0. La Slovenia passa come terza, eliminata la Serbia

Inghilterra e Danimarca si qualificano agli ottavi di finale di Euro 2024. Alla Nazionale dei Tre Leoni basta uno 0-0 con la Slovenia per chiudere da prima nel Girone C. Seconda la Danimarca che ha pareggiato sempre per 0-0 con la Serbia, eliminata. La Slovenia avanza in quanto una delle migliori terze.

